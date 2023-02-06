Jhonata Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonata Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonata Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonata Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonata Varela 4 Temmuz 2000 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhonata Varela da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonata Varela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Jhonata Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhonata Varela'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhonata Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhonata Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonata Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonata Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Haziran 2017 yılında Grêmio U20

1 Mart 2019 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Jhonata Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonata Varela şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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