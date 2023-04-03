Jhonata Ventura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonata Ventura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonata Ventura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonata Ventura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonata Ventura 1 Şubat 2004 tarihinde Vila Velha şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonata Cruz Ventura şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonata Ventura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Jhonata Ventura'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 30 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhonata Ventura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonata Ventura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonata Ventura şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Haberin Devamı

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sociedade Esportiva Palmeiras (2017), Clube de Regatas do Flamengo (2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.