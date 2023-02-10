Jhonatan Candia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Candia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonatan Candia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonatan Candia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonatan Candia 15 Mart 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhonatan Marcelo Candia Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonatan Candia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Jhonatan Candia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonatan Candia'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jhonatan Candia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonatancandia/

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Jhonatan Candia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhonatan Candia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhonatan Candia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonatan Candia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Liverpool FC

17 Ocak 2018 yılında Boston River

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2019 yılında Villa Española

21 Ocak 2020 yılında Arsenal Sarandí

5 Temmuz 2021 yılında Huracán

2 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

Jhonatan Candia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonatan Candia şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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