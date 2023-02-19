Jhonathan Ramis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonathan Ramis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonathan Ramis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonathan Ramis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonathan Ramis 6 Kasım 1989 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jhonathan Raphael Ramis Persíncula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonathan Ramis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jhonathan Ramis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonathan Ramis'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonathan Ramis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonathan Ramis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhonathan Ramis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonathan Ramis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Peñarol

1 Şubat 2010 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2010 yılında Peñarol

15 Ocak 2011 yılında NC Bayi Hengyuan

30 Haziran 2011 yılında Peñarol

12 Temmuz 2011 yılında Bella Vista

31 Aralık 2011 yılında Peñarol

19 Ocak 2012 yılında CA Fénix

30 Haziran 2012 yılında Peñarol

4 Temmuz 2012 yılında Aldosivi

30 Haziran 2013 yılında Peñarol

3 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2014 yılında Peñarol

5 Ağu 2014 yılında LDU Quito

31 Aralık 2014 yılında Peñarol

1 Ocak 2015 yılında UNAM Pumas

13 Ağu 2015 yılında Racing Club

31 Aralık 2015 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2016 yılında Zacatepec

13 Temmuz 2017 yılında Belgrano

27 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

26 Temmuz 2019 yılında Tigre

30 Haziran 2020 yılında Vélez Sarsfield

9 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

5 Nisan 2021 yılında Progreso

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Cerro Largo

Jhonathan Ramis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonathan Ramis şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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