Jhonier Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonier Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonier Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonier Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonier Valencia 26 Temmuz 2002 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonier Valencia Valoyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonier Valencia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonier Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonier Valencia'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonier Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonier Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonier Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonier Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

Jhonier Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonier Valencia şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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