Jhonnier Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonnier Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonnier Chala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jhonnier Chala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jhonnier Chala 4 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Walter Jhonnier Chalá Rosales şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jhonnier Chala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Consultants S.R.L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jhonnier Chala'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jhonnier Chala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jhonnier Chala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında El Nacional B
1 Ocak 2021 yılında CD El Nacional
Jhonnier Chala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jhonnier Chala şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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