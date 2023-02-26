Jhonnier Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonnier Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jhonnier Chala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhonnier Chala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.