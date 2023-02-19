Jhonny Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonny Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonny Jordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonny Jordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonny Jordan 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonny Jordán Rentería şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonny Jordan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonny Jordan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhonny Jordan'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonny Jordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonny Jordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jhonny Jordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonny Jordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Liberia

30 Haziran 2022 yılında Pereira U20

1 Ocak 2023 yılında Pereira

Jhonny Jordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonny Jordan şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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