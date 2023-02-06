Jhonny Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonny Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonny Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonny Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonny Lucas 21 Şubat 2000 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhonny Lucas Flora Barboza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonny Lucas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Jhonny Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonny Lucas'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhonny Lucas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonnylucas/

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Jhonny Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhonny Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jhonny Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonny Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında Paraná

21 Ağu 2019 yılında VV St. Truiden

10 Ağu 2021 yılında Londrina-PR

5 Ağu 2022 yılında VV St. Truiden

12 Ağu 2022 yılında Goiás EC

Jhonny Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonny Lucas şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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