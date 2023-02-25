Jhonny Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonny Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonny Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonny Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonny Quinonez 11 Haziran 1998 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhonny Raúl Quiñónez Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonny Quinonez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 11 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jhonny Quinonez'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhonny Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonny Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonny Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonny Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2014 yılında Azogues U20

31 Aralık 2014 yılında CSNA U20

24 Şubat 2015 yılında Azogues U20

5 Mayıs 2015 yılında Norte América

2 Şubat 2016 yılında SD Aucas

31 Aralık 2016 yılında Norte América

11 Temmuz 2017 yılında SD Aucas

29 Ağustos 2019 yılında Willem II

31 Aralık 2019 yılında SD Aucas

Jhonny Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonny Quinonez şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jhonny Quinonez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panamá SC (8/2011-12/2011), Independiente del Valle (7/2012-5/2013), CS Norte América (-8/2011, 1/2012-7/2012, 5/2013-7/2014)

Ekvador takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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