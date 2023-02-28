Jhony Obeso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhony Obeso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhony Obeso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhony Obeso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhony Obeso 2 Haziran 1991 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jhony Alberto Obeso Panduro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhony Obeso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhony Obeso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhony Obeso'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhony Obeso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noniobeso/

http://www.facebook.com/nonid1

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Jhony Obeso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhony Obeso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jhony Obeso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhony Obeso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında José Gálvez

1 Ocak 2014 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2015 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2016 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2017 yılında Dep. Hualgayoc

1 Mart 2018 yılında CA Mannucci

7 Ocak 2019 yılında Cienciano

31 Ocak 2020 yılında Alfonso Ugarte

20 Ağustos 2020 yılında Cienciano

25 Şubat 2021 yılında Llacuabamba

29 Ocak 2022 yılında U. San Martín

25 Nisan 2022 yılında Inkas FC

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Garcilaso

Jhony Obeso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhony Obeso şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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