Jhosep Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhosep Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhosep Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhosep Nunez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jhosep Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhosep Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhosep Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhosep Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhosep Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhosep Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhosep Nunez 4 Kasım 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur.  Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jhosep Joel Anderson Núñez Quintana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhosep Nunez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jhosep Nunez'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhosep Nunez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhosepnunez03/

http://www.facebook.com/jhosepjoelanderson.nunezquintana

Jhosep Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhosep Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jhosep Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhosep Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Dep. Municipal

Jhosep Nunez kimdir

Jhosep Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhosep Nunez şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Municipal

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Jhosep Nunez nereli

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