Ji Han Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Han Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Han Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Han Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Han Lee 8 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이지한 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Han Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Ji Han Lee, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ji Han Lee'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ji Han Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_lee_ji_han/

Ji Han Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Han Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Han Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Han Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Seil MS

1 Ocak 2019 yılında Boin HighSchool

8 Ocak 2022 yılında SC Freiburg II

Ji Han Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Han Lee şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ji Han Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seocho MB U12 (서초 MB U12, 2012-2013),Seoul Shinyoungsan Elementary School (서울신용산초등학교, 2014-2015),Seil Middle School (세일중학교, 2016-2018),Boin High School (보인고등학교, 2019-2021)

Güney Kore U17 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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