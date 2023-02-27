Ji Hoon Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hoon Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Hoon Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ji Hoon Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ji Hoon Jeong 9 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정지훈 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ji Hoon Jeong Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ji Hoon Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ji Hoon Jeong'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ji Hoon Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ji Hoon Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Musan MS
1 Ocak 2020 yılında Yuseong BST HS
1 Ocak 2023 yılında Gwangju FC
Ji Hoon Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ji Hoon Jeong şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Gyeongnam FC U12 Changwon (경남FC U12 창원, 2014-2016),
Musan Middle School (무산중학교, 2017-2019),
Yuseong Bio Science High School (유성생명과학고등학교, 2020-2022)
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