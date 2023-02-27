Ji Hun Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hun Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Hun Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Hun Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Hun Kang 6 Ocak 1997 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강지훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Hun Kang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goodat yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ji Hun Kang'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ji Hun Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Hun Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Hun Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Hun Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gwacheon HS

1 Ocak 2014 yılında Yongho HS

1 Ocak 2015 yılında Yong In Uni

1 Ocak 2018 yılında Gangwon FC

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Gangwon FC

Ji Hun Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Hun Kang şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ji Hun Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, 2006-2008),Gunpo Middle School (군포중학교, 2009-2011),Gwacheon High School (과천고등학교, 2012-2013),Yongho High School (용호고등학교, 2014),Yong In University (용인대학교, 2015-2017)

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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