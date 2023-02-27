Ji Hun Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hun Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Hun Kang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ji Hun Kang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ji Hun Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hun Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Hun Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hun Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Hun Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Hun Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Hun Kang 6 Ocak 1997 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강지훈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Hun Kang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goodat yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ji Hun Kang'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ji Hun Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Hun Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ji Hun Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Hun Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gwacheon HS

1 Ocak 2014 yılında Yongho HS

1 Ocak 2015 yılında Yong In Uni

1 Ocak 2018 yılında Gangwon FC

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Gangwon FC

Ji Hun Kang kimdir

Ji Hun Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Hun Kang şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, 2006-2008),
Gunpo Middle School (군포중학교, 2009-2011),
Gwacheon High School (과천고등학교, 2012-2013),
Yongho High School (용호고등학교, 2014),
Yong In University (용인대학교, 2015-2017)

Ji Hun Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ji Hun Kang nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi