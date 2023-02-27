Ji Hun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Hun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Hun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Hun Kim 26 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김지훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Hun Kim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Ji Hun Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ji Hun Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ji Hun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Hun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Hun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Hun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Daejeon Cit. U18

4 Ocak 2019 yılında Daejeon Citizen

Ji Hun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Hun Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daejeon Jungang Elementary School (2009-2012),Daejeon Citizen U15 (2013-2015),Daejeon Citizen U18 (2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.