Ji Hwan Mun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Hwan Mun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Hwan Mun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Hwan Mun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Hwan Mun 26 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 문지환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Hwan Mun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leeco Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ji Hwan Mun'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ji Hwan Mun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/munjihwan_4/

Ji Hwan Mun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Hwan Mun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Hwan Mun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Hwan Mun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dankook Univ

6 Ocak 2017 yılında Seongnam FC

3 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Incheon Utd.

Ji Hwan Mun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Hwan Mun şuan Incheon United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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