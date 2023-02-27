Ji Min Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Min Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Min Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Min Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Min Park 25 Mayıs 2000 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박지민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Min Park Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ji Min Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 17 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Ji Min Park'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ji Min Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jm_fizzfii/

Ji Min Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Min Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Min Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Min Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında S.Bluewings U18

17 Nisan 2018 yılında Suwon Bluewings

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Suwon Bluewings

Ji Min Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Min Park şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ji Min Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gosaek Elementary School (고색초등학교, -2012),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2013-2015),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2016-2018),

Güney Kore U20 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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