Ji Sol Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Sol Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Sol Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ji Sol Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ji Sol Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Sol Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Sol Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Sol Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Sol Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Sol Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Sol Lee 9 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이지솔 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Sol Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Ji Sol Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ji Sol Lee'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ji Sol Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madecassoll__/

Ji Sol Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Sol Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Ji Sol Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Sol Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Eonnam HS

5 Ocak 2018 yılında Daejeon Citizen

11 Ocak 2022 yılında Jeju United

Ji Sol Lee kimdir

Ji Sol Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Sol Lee şuan Jeju United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Suwon Samsung Bluewings U12 (수원삼성 U12, 2009-2011),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2012-2014),
Eonnam High School (언남고등학교, 2015-2017)

Ji Sol Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 25 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Ji Sol Lee nereli

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