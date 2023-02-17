Ji Su Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Su Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Su Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Su Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Su Park 13 Haziran 1994 tarihinde Mungyeong, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박지수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Su Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Ji Su Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ji Su Park'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ji Su Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jisoopark_23/

Ji Su Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Su Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ji Su Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Su Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2013 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2014 yılında FC Uijeongbu

1 Ocak 2015 yılında Gyeongnam FC

20 Şubat 2019 yılında GZ Evergrande

9 Mart 2021 yılında Suwon FC

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

30 Aralık 2022 yılında Suwon FC

31 Aralık 2022 yılında GuaZ FC

26 Ocak 2023 yılında Portimonense

Ji Su Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Su Park şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ji Su Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Incheon United U15 (-2009),Incheon United U18 (2010-2012)

Güney Kore takımında 18 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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