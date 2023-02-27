Ji Sung Eom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Sung Eom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Sung Eom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ji Sung Eom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ji Sung Eom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Sung Eom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Sung Eom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Sung Eom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Sung Eom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Sung Eom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Sung Eom 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 엄지성 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Sung Eom Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ji Sung Eom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ji Sung Eom'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ji Sung Eom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Sung Eom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Ji Sung Eom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Sung Eom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gochangbuk MS

1 Ocak 2018 yılında Gwangju FC U18

12 Ocak 2021 yılında Gwangju FC

Ji Sung Eom kimdir

Ji Sung Eom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Sung Eom şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Iri Dongsan Elementary School (이리동산초등학교, 2012-2014),
Jungni Middle School (중리중학교, 2015),
Gochangbuk Middle School (고창북중학교, 2016-2017),
Gwangju FC U18 (금호고등학교, 2018-2020)

Ji Sung Eom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 24 numaralı formasıyla 15 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Ji Sung Eom nereli

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