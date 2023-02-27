Ji Un Yoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Un Yoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Un Yoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ji Un Yoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ji Un Yoo 22 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유지운 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ji Un Yoo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ji Un Yoo'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ji Un Yoo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jiun_722/
Ji Un Yoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ji Un Yoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Suwon FC U18
1 Ocak 2021 yılında Daegu FC U18
1 Ocak 2023 yılında Daegu FC
Ji Un Yoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ji Un Yoo şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul FC Best One (서울 FC베스트원, 2015-2016),
Mokdong Middle School (목동중학교, 2017-2019),
Suwon FC U18 (수원FC U18, 2020),
Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2021-),
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