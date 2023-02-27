Ji Yul Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Yul Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Yul Han kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ji Yul Han ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ji Yul Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Yul Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ji Yul Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ji Yul Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ji Yul Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ji Yul Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ji Yul Han 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한지율 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ji Yul Han Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ji Yul Han'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ji Yul Han Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ji_yul821/

Ji Yul Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ji Yul Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ji Yul Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ji Yul Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Daegu FC U18

1 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Ji Yul Han kimdir

Ji Yul Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ji Yul Han şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Busan Haedong Elementary School (부산해동초등학교, 2015),
Busan West SC U15 (부산서부SC U15, 2016-2017),
Jinju Dong Middle School Cho Kwang-rae FC U15 (진주동중 조광래FC U15, 2018),
Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2019-2021)

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Ji Yul Han nereli

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