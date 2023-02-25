Jia Du kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jia Du Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jia Du adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jia Du Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jia Du 1 Mayıs 1993 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杜佳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jia Du Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jia Du, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jia Du'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jia Du Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jia Du isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jia Du Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jia Du futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında SH Port

Jia Du Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jia Du şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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