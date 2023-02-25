Jiabao Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiabao Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiabao Ji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiabao Ji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiabao Ji 16 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 季家葆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiabao Ji Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jiabao Ji'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jiabao Ji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiabao Ji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiabao Ji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiabao Ji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında SZ FC U21

1 Şubat 2022 yılında SZ FC

Jiabao Ji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiabao Ji şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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