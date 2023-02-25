Jiabao Wen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiabao Wen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiabao Wen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiabao Wen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiabao Wen 2 Ocak 1999 tarihinde Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 温家宝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiabao Wen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiabao Wen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jiabao Wen'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jiabao Wen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiabao Wen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiabao Wen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiabao Wen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2016 yılında GuaZ FC Res.

23 Ocak 2017 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2018 yılında GuaZ FC Res.

7 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

31 Aralık 2019 yılında GuaZ FC Res.

6 Ocak 2020 yılında SH Shenhua

Jiabao Wen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiabao Wen şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Jiabao Wen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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