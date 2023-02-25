Jiahao Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiahao Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiahao Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiahao Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiahao Wang 12 Ocak 2000 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da 王佳豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiahao Wang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oceans Sport yapmaktadır. Jiahao Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jiahao Wang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiahao Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiahao Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiahao Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiahao Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Sporting CP A23

30 Haziran 2019 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2019 yılında Granollers

23 Şubat 2020 yılında Wolves U21

24 Şubat 2020 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2020 yılında Wolves U21

26 Şubat 2021 yılında NT Zhiyun

Jiahao Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiahao Wang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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