Jiahui Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiahui Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiahui Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiahui Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiahui Huang 7 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄嘉辉 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiahui Huang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jiahui Huang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiahui Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiahui Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jiahui Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiahui Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında DL Yifang

Jiahui Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiahui Huang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jiahui Huang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 19 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.