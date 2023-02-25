Jiahui Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiahui Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiahui Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiahui Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiahui Liu 25 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘家辉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiahui Liu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jiahui Liu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jiahui Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiahui Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiahui Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiahui Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

Jiahui Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiahui Liu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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