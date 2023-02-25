Jiajie Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiajie Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiajie Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiajie Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiajie Wang 15 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 汪佳捷 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiajie Wang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiajie Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jiajie Wang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiajie Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiajie Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiajie Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiajie Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2018 yılında SH Shenxin

31 Aralık 2018 yılında SH SIPG

25 Şubat 2019 yılında KS FC

31 Aralık 2019 yılında SH SIPG

24 Temmuz 2020 yılında KS FC

Jiajie Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiajie Wang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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