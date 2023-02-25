Jiajun Bai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiajun Bai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiajun Bai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiajun Bai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiajun Bai 20 Mart 1991 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 柏佳骏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiajun Bai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiajun Bai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 27 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Jiajun Bai'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiajun Bai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiajun Bai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiajun Bai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiajun Bai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında SH Shenhua

31 Aralık 2012 yılında SH East Asia

27 Şubat 2013 yılında SH Shenhua

Jiajun Bai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiajun Bai şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Jiajun Bai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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