Jiajun Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiajun Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiajun Liao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jiajun Liao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jiajun Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiajun Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiajun Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiajun Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiajun Liao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiajun Liao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiajun Liao 24 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur.  Çin uyrukludur.Gerçek adı da 廖家骏 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiajun Liao Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Jiajun Liao'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiajun Liao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiajun Liao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Jiajun Liao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiajun Liao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında SC Minzu

25 Temmuz 2021 yılında GZ City U19

26 Temmuz 2021 yılında QD Youth Island

31 Aralık 2021 yılında GZ City

Jiajun Liao kimdir

Jiajun Liao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiajun Liao şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Jiajun Liao nereli

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