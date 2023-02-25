Jiajun Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiajun Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiajun Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiajun Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiajun Xu 29 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 许嘉俊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiajun Xu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jiajun Xu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiajun Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiajun Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiajun Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiajun Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Haziran 2016 yılında LN SY Urban

13 Aralık 2016 yılında HB FC Res.

1 Temmuz 2017 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2018 yılında Renhe Reserve

13 Temmuz 2018 yılında YB Beiguo

31 Aralık 2018 yılında Renhe Reserve

11 Şubat 2019 yılında TZ Yuanda

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

Jiajun Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiajun Xu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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