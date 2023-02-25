Jiakang Hui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiakang Hui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiakang Hui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiakang Hui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiakang Hui 31 Ağustos 1989 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 惠家康 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiakang Hui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiakang Hui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jiakang Hui'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiakang Hui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiakang Hui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiakang Hui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiakang Hui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında TJ Teda

31 Temmuz 2019 yılında Tianjin JMT Res

23 Temmuz 2020 yılında TJ Jinmen Tiger

10 Nisan 2021 yılında CC Yatai

Jiakang Hui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiakang Hui şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Jiakang Hui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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