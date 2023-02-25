Jiamin Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiamin Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiamin Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiamin Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiamin Xu 11 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐嘉敏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiamin Xu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jiamin Xu'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiamin Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiamin Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiamin Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiamin Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Renhe Reserve

1 Ocak 2014 yılında GZ Renhe

25 Şubat 2019 yılında HLJ Lava Spring

31 Aralık 2019 yılında BJ Renhe

8 Temmuz 2020 yılında DL Pro

28 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Jiamin Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiamin Xu şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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