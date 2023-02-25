Jianan Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianan Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianan Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianan Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianan Wang 31 Mayıs 1993 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王嘉楠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianan Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jianan Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jianan Wang'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jianan Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianan Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianan Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianan Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında HN Jianye

1 Ocak 2015 yılında Henan SSLM Res.

16 Temmuz 2015 yılında GZ R&F

15 Temmuz 2016 yılında GZ City Res.

1 Ocak 2017 yılında GZ R&F

13 Temmuz 2018 yılında GZ City Res.

1 Ocak 2019 yılında GZ R&F

31 Temmuz 2019 yılında GZ City Res.

6 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

Jianan Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianan Wang şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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