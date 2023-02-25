Jianbin Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianbin Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianbin Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianbin Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianbin Li 19 Nisan 1989 tarihinde Binzhou şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李建滨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianbin Li Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jianbin Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jianbin Li'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jianbin Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianbin Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianbin Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianbin Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında QD Hailifeng

1 Ocak 2008 yılında CD Blades

1 Temmuz 2008 yılında Sheffield Utd HK

1 Ocak 2009 yılında CD Blades

1 Ocak 2012 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2013 yılında SH Shenhua

31 Aralık 2013 yılında GZ Evergrande

28 Şubat 2014 yılında GuaZ FC Res.

7 Temmuz 2014 yılında HN Jianye

31 Aralık 2014 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2015 yılında SH Shenhua

13 Şubat 2019 yılında DL Yifang

24 Temmuz 2020 yılında DL Pro Res.

30 Eylül 2020 yılında DL Pro

10 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Jianbin Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianbin Li şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jianbin Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Qingdao Beilaite

Çin U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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