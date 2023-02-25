Jianbo Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianbo Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianbo Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianbo Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianbo Zhao 17 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵健博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianbo Zhao Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jianbo Zhao'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jianbo Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianbo Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianbo Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianbo Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2021 yılında DL Pro

Jianbo Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianbo Zhao şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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