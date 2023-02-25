Jianfei Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianfei Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianfei Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianfei Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianfei Zhao 21 Ocak 1999 tarihinde Henan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵剑非 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianfei Zhao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jianfei Zhao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jianfei Zhao'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jianfei Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianfei Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianfei Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianfei Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında SD Taishan Res.

13 Temmuz 2018 yılında SD Luneng

30 Eylül 2020 yılında CZ Mighty Lions

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan

Jianfei Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianfei Zhao şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Jianfei Zhao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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