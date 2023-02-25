Jianfeng Tai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianfeng Tai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianfeng Tai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianfeng Tai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianfeng Tai 6 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邰剑锋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianfeng Tai Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jianfeng Tai'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jianfeng Tai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianfeng Tai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianfeng Tai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianfeng Tai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında TZ Yuanda Res.

26 Nisan 2021 yılında QD Hainiu U21

1 Mayıs 2022 yılında QD Hainiu

Jianfeng Tai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianfeng Tai şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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