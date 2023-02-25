Jianrong Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianrong Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianrong Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianrong Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianrong Zhu 12 Temmuz 1991 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱建荣 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianrong Zhu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Jianrong Zhu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jianrong Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianrong Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianrong Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianrong Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında SH Shenhua

15 Temmuz 2020 yılında QD FC

11 Kasım 2020 yılında SH Shenhua

9 Nisan 2021 yılında QD FC

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

Jianrong Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianrong Zhu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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