Jiansheng Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiansheng Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiansheng Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiansheng Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiansheng Zhang 30 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张建生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiansheng Zhang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiansheng Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jiansheng Zhang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiansheng Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiansheng Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiansheng Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiansheng Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2019 yılında DL Pro Res.

30 Eylül 2020 yılında DL Pro

8 Temmuz 2021 yılında BJ BSU

31 Aralık 2021 yılında DL Pro

9 Ağustos 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2022 yılında DL Pro

Jiansheng Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiansheng Zhang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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