Jianxian Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianxian Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianxian Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianxian Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianxian Yu 6 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 余鉴贤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianxian Yu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jianxian Yu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jianxian Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianxian Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianxian Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianxian Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

28 Nisan 2021 yılında KS FC U21

1 Mayıs 2022 yılında KS FC

Jianxian Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianxian Yu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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