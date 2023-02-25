Jianxiang Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jianxiang Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jianxiang Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jianxiang Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jianxiang Sun 9 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙健祥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jianxiang Sun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jianxiang Sun'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jianxiang Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jianxiang Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jianxiang Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jianxiang Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2020 yılında CZ M.Lions Res.

1 Nisan 2021 yılında CZ M. Lions U21

30 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

Jianxiang Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jianxiang Sun şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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