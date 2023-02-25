Jiaqi Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiaqi Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiaqi Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiaqi Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiaqi Chen 4 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈佳奇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiaqi Chen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 8 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Jiaqi Chen'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jiaqi Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiaqi Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiaqi Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiaqi Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GZ City Res.

1 Ağustos 2016 yılında R&F

30 Haziran 2017 yılında GZ City Res.

1 Temmuz 2017 yılında LS UCI

31 Aralık 2017 yılında GZ City Res.

8 Şubat 2018 yılında QD Jonoon

Jiaqi Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiaqi Chen şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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