Jiaqi Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiaqi Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiaqi Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiaqi Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiaqi Han 3 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩佳奇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiaqi Han Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiaqi Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 27 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jiaqi Han'nin Guangzhou City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiaqi Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiaqi Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiaqi Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiaqi Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aves U23

27 Ocak 2019 yılında GZ R&F

Jiaqi Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiaqi Han şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jiaqi Han Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 1 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U20 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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