Jiaqi Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiaqi Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiaqi Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiaqi Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiaqi Zhang 9 Aralık 1991 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张佳祺 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiaqi Zhang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiaqi Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jiaqi Zhang'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiaqi Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiaqi Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiaqi Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiaqi Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Le Mans B

1 Temmuz 2011 yılında Le Mans FC

1 Ocak 2014 yılında FC Sion

1 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2014 yılında DL Aerbin

1 Ocak 2015 yılında GZ Evergrande

1 Şubat 2016 yılında GuaZ FC Res.

15 Temmuz 2016 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2016 yılında GuaZ FC Res.

23 Ocak 2017 yılında SZ FC

31 Aralık 2017 yılında GuaZ FC Res.

15 Şubat 2018 yılında GZ R&F

31 Aralık 2018 yılında GuaZ FC Res.

28 Şubat 2019 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2019 yılında GuaZ FC Res.

25 Mayıs 2020 yılında SC Jiuniu

11 Nisan 2022 yılında ZJ FC

Jiaqi Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiaqi Zhang şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Jiaqi Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 18 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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