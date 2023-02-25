Jiaqiang Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiaqiang Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiaqiang Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiaqiang Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiaqiang Huang 14 Mart 1990 tarihinde Guangzhou, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄佳强 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiaqiang Huang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiaqiang Huang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jiaqiang Huang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiaqiang Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiaqiang Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiaqiang Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiaqiang Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GZ Evergrande

1 Şubat 2014 yılında GuaZ FC Res.

28 Temmuz 2014 yılında JX Beidamen

9 Mart 2018 yılında SC Longfor

23 Ocak 2020 yılında NT Zhiyun

Jiaqiang Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiaqiang Huang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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