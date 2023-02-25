Jiarun Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiarun Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiarun Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiarun Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiarun Gao 24 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高嘉润 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiarun Gao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jiarun Gao'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiarun Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiarun Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiarun Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiarun Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2016 yılında Tianjin JMT Res

15 Temmuz 2016 yılında TJ Teda

15 Eylül 2020 yılında Tianjin JMT Res

1 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

Jiarun Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiarun Gao şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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