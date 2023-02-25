Jiashen Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiashen Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiashen Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiashen Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiashen Liu 23 Kasım 1991 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘佳燊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiashen Liu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jiashen Liu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiashen Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiashen Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiashen Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiashen Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2015 yılında QD FC Res.

1 Ocak 2016 yılında QD Huanghai

28 Nisan 2022 yılında SX Chang'an At.

1 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

Jiashen Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiashen Liu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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