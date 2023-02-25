Jiayu Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiayu Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiayu Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiayu Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiayu Guo 27 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭嘉宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiayu Guo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jiayu Guo'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiayu Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiayu Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiayu Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiayu Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2021 yılında WH 3 Towns U19

30 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

29 Ağustos 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Jiayu Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiayu Guo şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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